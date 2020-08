Polícia Militar de Mandaguari tem novo comandante

Na manhã desta segunda-feira (3) ocorreu a troca de comando da Polícia Militar de Mandaguari. O Tenente Israel passou o comando para o Tenente Caio que veio do 4º BPM de Maringá.

O Tenente Caio ingressou na Polícia Militar do Paraná no ano de 2010 como soldado e no ano de 2012 realizou o curso de formação de oficiais, se formando aspirante a oficial no ano de 2015. Sua última promoção foi no ano de 2019, onde se graduou 1º tenente da Polícia Militar, além da formação militar, o novo comandante tem Pós-Graduação em Direito Penal, Direito Penal Militar, e Processo Penal Militar, além de experiência como Coordenador de Policiamento de Unidade no 16º BPM e como comandante de um pelotão do 16º BPM. Recentemente comandou o pelotão de Radio Patrulha do 4º Batalhão de Maringá, foi chefe do cartório de procedimentos administrativos e chefe da sessão de justiça e disciplina do Batalhão. O novo comandante disse que por enquanto não haverá mudança no Policiamento Militar local.

Fotos Sergio Ferreira com informações de Rubens Silva