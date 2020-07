Abordado resiste a prisão e mãe passal mal

Na manhã de sexta-feira (17) a equipe policial militar visualizou a pessoa de “A” em uma bicicleta , este já conhecido do meio policial com passagem por tráfico de drogas, que ao avistar a viatura policial apresentou nervosismo, sendo então decidido realizar a abordagem.

Ao ser dada voz de parada, “A” empreendeu fuga de bicicleta por cerca de dois quarteirões, sendo que na Rua Antonio Moreno Moreno abandonou a bicicleta e continuou a fuga a pé por mais dois quarteirões, sendo alcançado.

“A” dispensou um dechavador, que continha farelo de maconha em seu interior e, ao ser dado ordem para que colocasse a mão na cabeça, não obedeceu, dificultando a revista pessoal.

O abordado estava bastante agressivo, e quando a equipe tentou algemá-lo,resistiu a prisão e começou a se debater, sendo necessário técnicas de imobilização para contê-lo e algemá-lo.

Todo fato foi acompanhado pela genitora de “A”, que começou a passar mal. Foi então solicitado uma equipe do SAMU no local, que esteve presente e a encaminhou até o pronto atendimento municipal.

Diante dos fatos, o auto, de 21 anos, foi encaminhado até a cadeia pública de Mandaguari para os demais procedimentos. A droga apreendida que estava dentro do dechavador pesou 0,4 gramas. já na carceragem, a equipe constatou uma escoriação no pé do autor, segundo ele ocorreu quando tentou frear a bicicleta durante a fuga.