Ação integrada das forças de segurança resultou na apreensão de 23t de maconha

Na madrugada desta quinta-feira, 11, durante diligências de repressão aos crimes de contrabando e tráfico de drogas, no bojo das ações de combate a crimes fronteiriços, agentes da Polícias Federal e Civil que integram a Operação Horus e o Programa Vigia com o auxílio de policiais militares do Choque Canil do 04º Batalhão de Maringá/PR, apreenderam cerca de 23 toneladas de maconha. A abordagem foi realizada pela Polícia Federal na cidade de Campo Mourão/PR, no trecho urbano da Rodovia BR-487, conhecida como estrada boiadeira. Os policiais perceberam que dois caminhões pararam nas imediações de uma lanchonete e os motoristas dirigiram-se até o estabelecimento, momento em que ocorreu a abordagem.

Ao questionarem os motoristas separadamente, ambos apresentaram versões conflitantes e aparentavam grande nervosismo. Diante desses fatos, foi solicitado o apoio da equipe CHOQUE CANIL. Com a chegada da equipe de policiais militares e com a presença dos cães farejadores, um dos motoristas confessou que transportava maconha oculta sob uma carga de soja. Com a indicação positiva dos cães para a presença de drogas, os caminhões foram levados para o descarregamento da soja, ficando evidente a presença de vários fardos de maconha.

Os motoristas de 41 e 39 anos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal em Maringá/PR onde foram formalmente presos em flagrante pelo crime tráfico internacional de drogas, cuja pena pode alcançar 15 anos de prisão. Essa é a maior apreensão de drogas registrada pela Polícia Federal na região e é fruto do trabalho integrado das forças policiais no âmbito das ações de combate ao crime organizado transfronteiriço do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Fonte: PF Maringá.

https://corujaonoticias.com.br/portal/2020/06/11/regiao-acao-integrada-das-forcas-de-seguranca-resultou-na-apreensao-de-25t-de-maconha/