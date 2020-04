Acidente com motocicleta alta cilindrada deixa um morto

No sábado (11) por volta das 13h30, na BR-369, km 173,7, no Município de Rolândia, ocorreu um acidente de trânsito, do tipo saída de pista, seguido de colisão com anteparo, vitimando duas pessoas do sexo masculino.



As duas encaminhadas em estado grave pelo SIATE – ao Hospital São Lucas de Rolândia, vindo a óbito no Hospital o rapaz de 27 anos, condutor da motocicleta acidentada Honda CB 1000R. o passageiro este ainda em atendimento médico de urgência no hospital supracitado.