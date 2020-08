Acidente com óbito é registrado pela PRF em Marialva na madrugada deste sábado

Um adolescente de apenas 15 anos morreu na hora. Ele foi atropelado após cair da garupa

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), foram acionados para atender um grave acidente de trânsito ocorrido entre Marialva e Mandaguari.

Por volta das 01h45, na BR 376 km 198,7, um motociclista de 19 anos, acompanhado de um adolescente de 15 anos, seguiam com uma motocicleta Honda CG 125, no sentido Marialva a Mandaguari. Porém não acessaram o viaduto para seguir pela via, seguiram pela contramão de direção.

Próximo a um retorno na rodovia, colidirem em um meio-fio e caíram. O condutor ficou às margens da BR e o passageiro ficou sobre o leito da rodovia e foi atropelado por um ônibus que seguia sentindo Mandaguari a Maringá.

O Passageiro morreu na hora, o condutor foi encaminhado em estado grave ao Hospital Universitário de Maringá.

Informações preliminares levantadas pelos agentes da PRF, indicaram que uma equipe de policiais militares tentou abordar essa motocicleta no perímetro urbano de Marialva, porém o condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga sentido Mandaguari.

Os agentes da PRF constataram que o condutor era inabilitado e que a motocicleta apresentava irregularidades.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o encaminhará à Autoridade Policial.

