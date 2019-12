Acidente com óbito n a BR 376

Na BR 376 km 286, em Mauá da Serra, por volta das 06h10 de sábado (21), um acidente gravíssimo, um veículo Fiat Palio que seguia sentido Curitiba a Maringá, em uma tentativa de ultrapassagem em uma curva, colidiu violentamente em uma caminhonete Ford Ranger que seguia sentido Curitiba, que atingiu na sequência, uma Fiat Fiorino que seguia sentido Maringá.

No veículo Pálio, o condutor de 29 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Sua esposa de 23 anos, que estava no banco do passageiro e um rapaz de 30 anos, que estava no banco traseiro sofreram lesões graves.

Na Ranger haviam cinco pessoas, uma delas, uma mulher de 28 anos, saiu gravemente ferida, as demais não se feriram, incluindo uma criança de 1 ano e oito meses, que estava na cadeirinha.

O condutor da Fiat Fiorino não se feriu.

Os agentes da PRF submeteram os condutores da Ranger e do Fiorino ao teste de alcoolemia com resultados negativos para a ingestão de bebidas alcoólicas.

Houve congestionamento por aproximadamente duas horas e a pista sentido Maringá ficou no sistema pare e siga, sendo liberada totalmente após às 08h20.

Ambulâncias do SAMU, SIATE, concessionária local e policiais militares participaram do atendimento da ocorrência.

As pessoas feridas foram transferidas ao hospital da Providência e a vítima em óbito, encaminhada ao IML, ambos em Apucarana.

PRF.