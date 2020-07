Acidente com vítima fatal é atendido pela PRF em Arapongas

Duas vítimas foram encaminhadas em estado grave para atendimento médico

Na noite desta terca-feira (07), por volta das 22h10, no km 180,5, da BR 369, em Arapongas, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito.

Um veículo Fiat/Uno com placas de Apucarana-PR, que seguia sentido Arapongas a Rolândia, colidiu violentamente duas vezes contra o meio-fio da rodovia, ocorrendo a ejeção dos ocupantes que não utilizavam o cinto de segurança.

O veículo Uno era ocupado por três pessoas, um homem com 25 anos e outro com 50 anos que foram encaminhados em estado grave por equipes do Samu para o Hospital Honpar de Arapongas. O outro ocupante do veículo, um homem que não portava documentos, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local.

Equipes do Samu, Concessionária Viapar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e IML compareceram ao local para atendimento das vítimas, coleta de dados e remoção do corpo, respectivamente.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o remeterá à autoridade competente.