Acidente de grande monta em Paranavaí

Por volta das 13h no km 89 da BR 376, município de Paranavaí. O condutor do automóvel fiat/Uno, que transitava no sentido Paranavaí -Guairaçá, para evitar acidente de colisão frontal com um veículo não identificado que realizava ultrapassagem em sentido contrário, ao frear e desviar, perdeu o controle do veículo, rodando na pista e atingindo frontalmente o Ford/Focus que vinha em sentido contrário.

As quatro pessoas sendo dois de cada veículo, foram encaminhadas à Santa Casa de Paranavaí.

O motorista do Focus está em estado grave, a passageira do Focus e o casal do Fiat/Uno apresentam menor gravidade nas lesões.

PRF.