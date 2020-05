Acidente de trabalho em empresa de Mandaguari

O colaborador Mateus Eduardo de Souza, 20 anos, no sábado (23) acabou sendo socorrido após um acidente de trabalho na empresa Transformadores Romagnole, informações foi que sua roupa acabou se enrolando em uma máquina, do acidente o seu braço e orelha do seu lado direito teve ferimentos, o mesmo foi socorrido e entubado no Pam, foi transferido de helicóptero para a UTI de um hospital de Maringá.

Atualização:

Mateus Eduardo de Souza, 20 anos, do acidente de trabalho acima mencionado, através de uma cirurgia teve de amputar o braço direito. Segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Casa de Maringá. Seu quadro é estável.

NOTA OFICIAL

Em relação ao acidente de trabalho registrado na tarde deste sábado, 23 de maio, em uma de suas unidades, a Romagnole lamenta profundamente o ocorrido e informa que neste momento prioriza o atendimento ao colaborador envolvido e aos seus familiares.

A empresa esclarece que todos os seus colaboradores são devidamente treinados, aptos a exercerem suas atividades e recebem todas as instruções, bem como equipamentos de proteção individual e coletiva necessários para que desempenhem suas funções com segurança.

Uma equipe de técnicos foi acionada para apurar as causas do acidente.

Mandaguari, 23 de maio de 2020, Romagnole Produtos Elétricos S.A.

Assessoria de Imprensa.