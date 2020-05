Acidente em Paranavaí mata dois caminhoneiros

Na BR 376, km 88, em Paranavaí, dois caminhoneiros morreram, nesta quarta-feira (13).

A colisão foi entre um caminhão e uma carreta bitrem e os veículos pegaram fogo, que só foi controlado por volta das 16h30.

Segundo a PRF, uma das carretas, que seguia no sentido Mato Grosso do Sul, transportava açúcar. Ela tinha placas de Rio Brilhante (MS). A outra, que transitava no sentido Maringá, estava vazia. Suas placas eram de Cianorte (PR).

Conforme apurou a equipe da PRF que atendeu o acidente, um dos dois caminhoneiros vinha ultrapassando outros veículos em um trecho de curva, onde a manobra é proibida. Um terceiro caminhão envolvido conseguiu evitar o choque frontal.

A partir das 17 horas, o trânsito voltou a fluir, mais uma vez no sistema pare-e-siga.

O corpo de um dos caminhoneiros foi identificado pela PRF. Ele havia completado 52 anos de idade anteontem. Morava em Rio Brilhante (MS). A outra vítima morta segue sem identificação.

Provavelmente um dos motoristas morreu logo após o impacto. O outro chegou a gritar por socorro, mas morreu carbonizado. Com o impacto seguido de incêndio, as duas cabines praticamente se fundiram, o que dificultou os trabalhos no local do acidente.