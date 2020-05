Acidente grave com veículo de Jandaia é registrado na região

Um Rapaz e uma moça ficaram feridos após o veículo em que eles estavam aquaplanar e bater em uma árvore PR-323 na região de Doutor Camargo, perto do Rio Ivaí.

Várias equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas. Informações dão conta de que a moça teria sido ejetada, sofrido ferimentos, mas não corre risco.

Já o condutor, filho do Mineiro do Açougue teria sofrido ferimentos mais graves e ficou presos as ferragens após o acidente. Segundo informações, ambos estavam conscientes e orientados quando foram socorridos.