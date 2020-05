Acidente tira a vida do Cabo da PM Pego

Colisão aconteceu entre Fênix e Quinta do Sol

Um gravíssimo acidente registrado no final da tarde desta quinta-feira (21) tirou a vida de um Cabo da Polícia Militar, de Campo Mourão, aposentado. Trata-se de Ilton José Luiz Pego, que faria 52 anos no próximo dia 25 deste mês.

De acordo com as informações, Pego, como era conhecido, seguia conduzindo uma moto CB300 cilindradas e acabou se chocando na traseira de um caminhão bitrem, que seguia no mesmo sentido. O acidente aconteceu entre os municípios de Fênix e Quinta do Sol.

A vítima trabalhou como Policial Militar em Barbosa Ferraz durante muitos anos, no distrito de Ourilândia, onde moravam seus familiares. Ilton é filho da dona Mirtes, do cartório do distrito de Ourilândia.

Com o impacto a vítima teve morte instantânea. Equipes de socorro foram ao local e confirmaram o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.

Um morador de Engenheiro Beltrão que passou pelo local logo após o acidente disse que o motorista do caminhão ficou em estado de choque logo após o acidente.

Fonte Coluna do Rato Net.