Adoção de áreas públicas já é uma realidade em Mandaguari

A Prefeitura do Município de Mandaguari, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, iniciou na prática o projeto de adoção de áreas públicas depois de assinado o primeiro termo com a empresa Superbac Indústria e Comércio de Fertilizantes.

A área adotada está localizada na saída para Arapongas, a partir do Parque de Exposição, onde a empresa está realizando a limpeza para posteriormente efetuar os serviços de paisagismo e pintura da ciclovia. O principal objetivo do projeto é oferecer mais espaços de uso comum que tragam benefícios para a população e embelezem a cidade. Em troca a Prefeitura permite a colocação de uma placa, conforme as medidas estabelecidas na lei, com o nome do adotante e do projeto.

O programa “Adote uma Área Pública”, foi lançado no final do ano passado para melhorar o aspecto visual da cidade através de projetos urbanísticos e paisagísticos bem como a manutenção de áreas públicas. O gerenciamento está a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo. Podem participar do programa entidades da sociedade civil, associações de moradores e pessoas jurídicas legalmente constituídas e cadastradas no município, sendo que terão preferência os interessados localizados nas proximidades das áreas disponíveis, como é o caso do primeiro termo assinado pelo município.

Segundo a lei municipal, a adoção pode se destinar a urbanização da praça ou jardim públicos, áreas verdes, canteiros centrais de vias públicas e áreas públicas do município; construção, instalação e reparo de equipamentos esportivos ou de lazer em praças públicas ou de esportes; conservação e manutenção da área adotada e revitalização de atividades ou de lazer. Vale ressaltar que os projetos precisam ser aprovados pela Prefeitura.