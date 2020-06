Adolescente é vítima de tentativa de homicídio em Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 10h30 da manhã de quinta-feira (25).

A equipe da Polícia Militar foi acionada a comparecer no PAM onde segundo a atendente teria dado entrada um adolescente, de 16 anos, ferido por arma de fogo.

No local, em contato com a vítima, acompanhado de seu pai, passou a relatar que estava na Rua 15 do Jardim Progresso 2 e que um rapaz veio em sua direção e sacou de uma pistola e efetuou alguns disparos em sua direção. A vítima saiu correndo, porém foi alvejado com dois tiros no braço. Os policiais saíram em diligencias, porém nenhum suspeito foi localizado