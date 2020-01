Adolescentes são apreendidos após roubo de celular

Na noite de terça-feira (7), após solicitação de um roubo ocorrido no centro da cidade, onde o autor já estaria contido, ao chegar na Rua Rufino Maciel nas proximidades do cruzamento com a Rua Interventor Manoel Ribas, a equipe policial em contato com o investigador e o agente de cadeia publica, estes vieram a relatar que estavam em uma lanchonete nas proximidades, onde avistaram dois indivíduos correndo e algumas pessoas pedindo ajuda onde prontamente ambos foram em direção aos suspeitos que foram contidos por estes,sendo identificados como os adolescentes de 17 e 13 anos, ao qual chegaram a adolescente de etnia indígena de 16 anos, que relatou que estava na Praça Independência quando se aproximaram desta e repentinamente a tomou de forma agressiva de sua mão seu aparelho de celular, e saiu correndo do local, sendo que a mesma saiu correndo pedindo ajuda, sendo prontamente atendida pelos agentes de segurança.

Após sua contenção indicou o local onde jogou o aparelho de celular sendo localizado e recuperado o objeto, também estes não negaram o ato.

Diante do exposto autores e vitimas foram conduzidos a delegacia para providencias cabíveis ao caso.