Adolescente tem celular roubado em via pública

Às 22h de sábado (11) a Polícia Militar de Mandaguari recebeu informação via 190 de que um indivíduo de estatura alta e magro, que estava em uma bicicleta trajando boné e blusa moletom teria realizado um roubo a pessoa na Rua Duque de Caxias, próximo ao cruzamento com a Rua Custódio da Rocha.

No local, foi feito contato com a vítima, que disse que o autor deu voz de assalto e que estava com as mãos nos bolsos e o ameaçou sacar uma arma de fogo caso o mesmo tentasse reagir.

Foi levado da vítima um celular da marca samsung do modelo J5 prime, de cor azul com uma capinha de cor preta. Entre o aparelho e a capinha havia R$ 27,00.

O autor se evadiu sentido ao bairro residencial Ipacaraí e alguns familiares da vítima apresentaram a equipe policial o último acesso de rastreamento do aparelho telefônico celular. Fora feito contato com um dos moradores do último endereço citado, onde a equipe foi atendida pelo lado de fora da residência, onde a proprietária relata não ter conhecimento sobre tal fato e o aparelho telefônico celular.

Diante dos fatos, a vitima fora orientada e realizado patrulhamento nas imediações porém nada localizado.