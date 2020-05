Agência do Trabalhador atenderá somente até às 12 horas na sexta-feira (15)

Na próxima sexta-feira, 15 de maio, a Agência do Trabalhador de Mandaguari terá expediente somente no período da manhã para atendimento ao público: das 8h00 às 12h00. Na segunda-feira, dia 18, o órgão volta a atender no horário normal: das 8h00 às 16h00, não fechando para o almoço. A Agência do trabalhador está localizada na Rua Manoel Antunes Pereira, 837, centro. Telefone para contato: (44) 3233-5643.