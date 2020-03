Agência do Trabalhador está oferecendo mais de 70 vagas

Oportunidades de trabalho com carteira assinada em diversas áreas estão à disposição na Agência do Trabalhador de Mandaguari, que começa a semana com mais 70 vagas sendo oferecidas. Os interessados devem procurar a agência portando documentos pessoais e o currículo. Endereço: Rua Manoel Antunes Pereira, 837, Centro, atendendo das 7h30 às 16h00, inclusive em horário de almoço.

Confira as vagas desta semana:

01 – AÇOUGUEIRO c/ experiência

01 – AUXILIAR DE ELETRICISTA c/ experiência

01 – COSTUREIRA c/ experiência

01 – DESENHISTA TÉCNICO c/ experiência, necessário ter conhecimento em projeto CAD 2 D para peças mecânicas ou construção civil

01 – ENCARREGADO DE F.L.V. c/ experiência

01 – ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO c/ experiência

02 – JARDINEIRO c/ experiência

01 – MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS c/ experiência

01 – MECÂNICO INDUSTRIAL c/ experiência

01 – OPERADOR(A) DE CAIXA Ens. Médio

01 – OPERADOR DE CORTE E DOBRA c/ experiência

01 – OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA c/ experiência

01 – OPERADOR DE PLASMA c/ experiência

01 – OPERADOR DE PONTE ROLANTE c/ experiência

01 – PEDREIRO c/ experiência

01 – PROGRAMADOR VISUAL GRÁFICO c/ experiência e conhecimento em programas de imagem: Corel Draw e Illustrator. Interessados enviar currículo: rh@mtp.ind.br

01 – PROGRAMADOR DE PROJETOS c/ experiência

01 – PROJETISTA E PROGRAMADOR c/ experiência

02 – SERVENTE DE PEDREIRO

01 – SOLDADOR c/ experiência

02 – VENDEDOR(A) INTERNO

30 – Pessoas para colheita de café

08 – Balconistas (vendedor) de farmácia c/ experiência

05 – Caixa (operador financeiro) c/ experiência

03 – Farmacêuticos c/ experiência

01 – Gerente de Loja (farmácia) c/ experiência

AURORA

Aurora Alimentos Mandaguari, possui vagas para pessoas com deficiência (Pessoa Portadora de deficiência). Entrevistas sexta-feira 27/03 às 08:00 da manhã na Agência do Trabalhador. Interessados trazer currículo e laudo médico com a CID (Código Internacional de Doenças).