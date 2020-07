Agência do Trabalhador já está atendendo em novo endereço

A Agência do Trabalhador de Mandaguari já está atendendo ao público em novo endereço, localizado na Rua Padre Antônio Lock esquina com a Rua Romário Martins, no novo prédio do Procon. Com isso, é mais um órgão do município que deixa de pagar aluguel, gerando economia para os cofres públicos.

Nas novas instalações, o órgão terá condições de melhorar ainda mais o atendimento, com maior espaço físico e ambiente adequado para atender que necessita dos serviços prestados pela agência, considerada uma das mais produtivas do estado, segundo levantamentos realizados periodicamente pela parceira do município na gestão da agência, a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Família. A Prefeitura, nessa parceria, é representado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo.

SERVIÇO

Novo endereço da Agência do Trabalhador: Rua Padre Antônio Lock, esquina com a Rua Romário Martins. Telefone (44) 3233-5643. Atendimento ao público: das 8h às 16h30, inclusive no horário de almoço.