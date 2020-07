Agência do Trabalhador tem inúmeras vagas disponíveis

A Agência do Trabalhador inicia a semana com mais de 30 vagas disponíveis em diversos segmentos e três vagas exclusivas para pessoas portadoras de deficiência. Interessados devem efetuar o cadastro na agência que agora funciona no prédio do Procon, Rua Padre Antônio Lock esquina com a Rua Romário Martins.

As vagas para o mercado de trabalho são: auxiliar de depósito, auxiliar de instalação, auxiliar de planejamento, auxiliar de serviço de atendimento ao consumidor, calheiro, costureira, farmacêutico, laminador de espumas, montadores de estofados, montadores de estruturas metálicas, pacoteiro/repositor, operador de caminhão, operador de CNC, operador de empilhadeira, operador de guindaste, soldador, tapeceiros de estofados, torneiro e torneiro CNC.

Para as pessoas portadoras de deficiência são três vagas disponíveis: auxiliar de depósito (cursando ou com o ensino médio concluído), pacoteiro/repositor (ensino médio completo) e auxiliar de serviço de atendimento ao cliente (ensino médio completo). Para essas pessoas é necessário apresentar o laudo médico contendo a CID no momento da entrevista.