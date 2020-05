Agricultura constrói ponte sobre Ribeirão Rochedo e prossegue na manutenção e estradas

Esta semana a Prefeitura do Município de Mandaguari, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, iniciou as obras de construção de uma nova ponte sobre o Ribeirão Rochedo, na estrada que leva o mesmo nome, próximo à divisa com o município de Jandaia do Sul.

A nova ponte está sendo construída em concreto por parte do município e com as vigas – também de concreto – cedidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

A equipe da secretaria já concluiu os serviços na estrada Caitu, aonde foi utilizada a pedra brita mista usinada, material que melhora sensivelmente a trafegabilidade e a segurança para que trafega naquela via municipal todos os dias. Em seguida o trabalho foi feito na estrada Caituzinho. Na programação dos serviços de manutenção, segundo informou o secretário de Agricultura, Felipe Martvi, estão as estradas Rochedo, Alegre, Vitória de São Pedro, Promessa e Cambota.

INÉDITO – O material que está sendo utilizado para o pavimento da estradas rurais, tem sido um diferencial importante para o escoamento dos diversos produtos da agropecuária de Mandaguari, sendo inédito na história do município. “O maior benefício deste novo projeto levado para as estradas rurais do nosso município é, sem dúvida a maior durabilidade do pavimento, uma vez que a boa qualidade e a compactação da pedra brita mista diminui a trepidação, melhorando as condições de trafegabilidade para todos”, ressaltou o prefeito Romualdo Batista, que tem acompanhado semanalmente os serviços prestados nos mais de 500 quilômetros de estradas rurais de Mandaguari.

Assessoria PMM.