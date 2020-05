Algumas ocorrências atendidas pela PM de Mandaguari neste sábado (2)

17:30 LESÃO CORPORAL (CONSUMADO) | Local: BR 376, ZONA RURAL, MANDAGUARI | VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 27 ANOS

Relata o solicitante que estava internado numa clinica para tratar sua dependência química, e que no local foi agredido por funcionários e internos, com tapas e empurrões sem motivos aparentes, e que ao relatar os fatos ao proprietário da clinica, este veio a ameaça-lo, coagindo-o a não comentar o ocorrido. Solicitante encontrava-se no pronto atendimento municipal de Mandaguari. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

20:45 AMEAÇA (CONSUMADO) | Local: BR 376, PARQUE INDUSTRIAL I, MANDAGUARI

A equipe policial foi solicitada via copom a comparecer no endereço supracitado, pois estaria ocorrendo uma situação de ameaça. Chegando ao local equipe foi recebida pela sra l.f.s, a qual relatou a equipe que seu vizinho o sr. h.s havia cortado o fio de energia que sai do poste e vai para sua residência. Equipe então chamou o sr. h. e o mesmo relatou que no local existe três residências, porém a energia elétrica das mesma fica em um poste e o relógio marcador de consumo fica em sua propriedade e a inscrição da copel e em seu nome, e no final do mês os três moradores pegam o valor gasto e divide por três e efetuam o pagamento da fatura. H relata que a sra l. não estava pagando sua parte, por esse motivo ele cortou o fio que alimenta a energia da residência, e só voltaria a ligar quando a sra pagasse todos os meses a qual estava pendente. Então em conversa a sra l. pagou em frente a equipe o valor de R$65,00 (sessenta e cinco reais) referente a fatura que venceu dia 15/04/2020, e os outros moradores, o sr.h e o sr. i.a.c pegaram o talão da copel que vence dia 15/05/2020 dividiram o valor por três o qual o resultado foi o valor de R$52,00 (cinquenta e dois reais) para cada residência e repassaram para a sra l., onde a mesma ficou responsável de fazer o pagamento da fatura. Diante dos fatos os mesmos foram orientados e foi lavrado o BOU.

04:05 | FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) | Local: FRANCISCO NEIRO, JARDIM PROGRESSO I, MANDAGUARI | VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 27 ANOS

A equipe policial foi acionada a comparecer no local supracitado, pois o solicitante informou que havia ocorrido um furto em um veículo estacionado. No local equipe foi recebida pelo sr. A. o qual relatou que deixou o veiculo caminhão Ford Cargo estacionado e, por volta da 01 hora e 55 min, o vigia da rua viu o veiculo aberto com o rádio ligado. O motorista foi informado e ao chegar no veículo viu que o mesmo encontrava-se com o vidro lateral do lado direito quebrado e a porta aberta. O motorista ainda relata que do interior do veículo foi furtado certo valor em dinheiro. Diante dos fatos, a vitima foi orientada e foi confeccionado o respectivo BOU.