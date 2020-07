Aliel Machado está entre os mais influentes do Congresso

Pelo segundo ano consecutivo, o deputado federal Aliel Machado (PSB) foi apontado como um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. O estudo “Os cabeças do Congresso”, é elaborado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) e aponta os 100 mais influentes e outros 50 parlamentares em ascensão no cenário político.

O parlamentar ponta-grossense figura entre os que estão em ascensão dentro de um universo de quase 600 congressistas. “É uma alegria e também uma grande responsabilidade. Isso é resultado de um trabalho sério, atuando na defesa da transparência e da participação efetiva em comissões da Casa. Acredito que isso tenha pesado na escolha do nosso nome nessa seleta lista”, disse o deputado.

A pesquisa do DIAP foi realizada por meio de entrevistas com deputados e senadores, assessores das duas Casas do Congresso, jornalistas, cientistas e analistas políticos.

Vale ressaltar que, Machado é um dos inúmeros deputados que apoiam a pré-candidatura de Marcos Jovino para prefeito de Mandaguari.

Por Fernando Damas/ Correio de Noticias.