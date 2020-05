Altos números de notificações e casos de dengue preocupam município

Mandaguari foi um dos últimos municípios da região entrar em epidemia de dengue, o que aconteceu em abril, mas situação está piorando a cada semana, mobilizando ainda mais os setores de Vigilância em Saúde e de Fiscalização do município. O ano começou com poucas notificações e casos confirmados da doença, mas foi em março que os número aumentaram de maneira mais preocupante até agora.

Como os números do boletim estadual são atualizados semanalmente, existe uma diferença com ao dados computados no município. Segundo a Secretaria de Saúde de Mandaguari, no mês de janeiro o município registrou 49 notificações e 19 casos positivos da doença. Já em fevereiro foram 129 notificações e 56 confirmados. Em abril as notificados subiram para 452 e os casos confirmados para 348. Em abril os números caíram bastante: foram 233 notificações e 225 casos confirmados de dengue até esta terça-feira (28).

O empenho e a consciência da população, no sentido de adotar medidas para eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti é a estratégia mais eficiente para evitar casos de dengue.

A maior incidência de criadouros das larvas do mosquito é em lixo, como garrafas pet, embalagens plásticas e copos descartáveis. Em segundo lugar aparecem vasos de plantas e bebedouros de animais. Assim como o poder público, que está fazendo trabalho com os agentes da área, os moradores precisam fazer a sua parte, combatendo diariamente o mosquito da dengue dentro de casa e nos quintais.

O apelo é feito a todos os moradores para livrar Mandaguari do do alto risco de dengue. O Poder Público está trabalhando neste sentido, tanto na fiscalização, como nas visitas domiciliares e até ações de limpeza e constantes campanhas de orientação. Mas os municípios dependem da participação da comunidade em geral para reduzir os índices de infestação do mosquito. “Temos que nos conscientizar que dengue pode levar a morte e a responsabilidade pela saúde pública é de todos nós”, observa o diretor da Secretaria de Saúde, veterinário Adriano Rodrigues Borges.