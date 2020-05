Ambulância colide com Uno em Mauá da Serra

O acidente aconteceu às 16h20 desta sexta-feira (1), na BR 376 Km 294+300m, em Mauá da Serra.

Um Fiat/Uno e uma Renault/Master (ambulância do município de Faxinal) colidiram frontalmente resultando em três vitimas.

Segundo a PRF, constatou-se que a colisão entre os veículos ocorreu na faixa de rolamento em que seguia a ambulância. O Motorista da ambulância sofreu lesões leves, já o motorista do veículo Fiat/Uno, sofreu lesões graves e foi socorrido pelo resgate aéreo do SAMU. Um passageiro do veículo Fiat/Uno foi encaminhado com lesões graves para Hospital da cidade de Apucarana.

O fluxo da via foi interrompido em ambos os sentidos para pouso da aeronave e respectivo resgate, das 17h30 às 18h00.

A ambulância transportava uma paciente, que não se feriu.