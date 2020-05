Ampliação do Cemitério oferece acessibilidade e nova ala de túmulos

A Secretaria Municipal de Obras está executando adequações no Cemitério Municipal Jardim da Paz que passa pelo processo de acessibilidade, limpeza geral e ampliação de túmulos.

De acordo com o secretário da pasta, Leandro Garcia, as obras fazem parte do cronograma da administração e tiveram início em dezembro do ano passado. “A reestruturação da área para a ampliação de túmulos já estava prevista. O espaço que temos já não atende novos sepultamentos, a não ser o caso de famílias já possuem jazigos e irão utilizar os mesmos espaços. Atualmente os novos sepultamentos já ocorrem na nova ala de túmulos”.

No novo espaço serão disponibilizados cerca de 100 túmulos construídos com maior espaço entre eles para garantir acessibilidade aos visitantes. “A abertura da nova ala não está relacionada ao coronavírus. Já estávamos executando a abertura das covas e construção dos túmulos antes da pandemia. Vamos continuar seguindo às recomendações e as medidas preventivas de combate à doença para que nossa população seja preservada”, explica o secretário de Obras.