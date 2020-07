APAE de Mandaguari recebe um ônibus 0km

O deputado federal Sérgio Souza (MDB) encaminhou para a conta do município de Mandaguari, a quantia de R$ 225 mil, para a aquisição de um ônibus 0km, que será destinado à APAE de Mandaguari, para o transporte escolar dos alunos da instituição.

A compra do ônibus para a APAE atende ao pedido do vice-prefeito Ari Stroher (MDB), Eron Barbiero (PSB) e Sebastião Alexandre (MDB). “Em 2019, conseguimos um ônibus para a APAE, que seria destinado ao transporte escolar, mas por questão de burocracia, não poderia transportar os alunos, somente em dia de eventos. Ficou um elefante branco. Mas não deixamos de correr atrás, para melhorar o transporte dos alunos da nossa querida APAE. Conversamos com o Sergio Souza, deputado da nossa base em Brasília, e ele prontamente aceitou nosso pedido e já enviou a verba, pagou e o dinheiro já está na conta, faltando apenas o prefeito municipal fazer a licitação e a compra”, comentou Barbiero.

“Com esse ônibus adaptado, vamos dar um transporte digno aos nossos alunos e respeito aos pais, que não precisarão ficar mais com medo de faltar o transporte porque o veículo estava no concerto. Agora é um ônibus 0km. Isso é trabalho de um grupo todo, é respeito ao cidadão”, afirmou o vereador.

Por Fernando Damas , Correio de Noticias.