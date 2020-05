Após fuga condutor é preso por suspeita de tráfico em Marialva

Equipes de Marialva, Mandaguari e Sarandi, fizeram o cerco policial possibilitando a abordagem do automóvel. Durante a fuga o condutor jogou porções de droga pela janela, sendo recolhidas algumas delas pelos policiais. Com o abordado e no veículo foram encontrados cerca de 200g de maconha; em diligência pela residência do abordado foi localizado várias porções de maconha fracionadas em porções de 25 g, obtendo a somatória total de 1,14kg de maconha apreendida, juntamente com balança de precisão e mais de R$ 1.200 em dinheiro.

O flagrante foi entregue na delegacia de Marialva.