Após matar a própria mãe com requintes de crueldade filho comete o suicídio na cadeia

Valdomiro Raimundo de Oliveira de 31 anos, que matou a própria mãe com requintes de crueldade, cometeu o ato extremo (suicídio) na cadeia pública de Ivaiporã-Pr. O suicídio ocorreu na noite deste sábado (4), e a princípio o detento teria usado o cadarço de um tênis que pertence há um outro preso. Por volta das 10:30 da manhã de ontem (sábado), Negão, assassinou a mãe de 72 anos, com pauladas na cabeça. O crime brutal ocorreu no Distrito de Jacutinga que pertence ao município de Ivaiporã. Diolizia Raimunda de Oliveira, teve a cabeça e o rosto totalmente desfigurado por conta da violência empregada pelo filho assassino. Pelo que foi apurado através do Repórter Ronaldo Alves Senes (Berimbau) da Rádio Nova Era de Borrazópolis, filho e mãe moravam sozinhos na localidade. E já havia histórico de agressão sofrida pela idosa, praticada pelo filho. Na véspera do crime, a vítima havia dormido na casa de um outro filho. A polícia civil tenta descobrir a motivação deste crime brutal. Mas a princípio o rapaz teria tentado pegar uma bolsa da idosa, que continha uma certa quantia em dinheiro. A mãe pegou a bolsa e teria saído correndo do interior da casa e foi para o quintal, sendo perseguida pelo filho que estava alterado demonstrando estar sob efeito de drogas. A mulher foi alcançada e infelizmente morta pelo próprio filho. O criminoso foi seguro por populares que estavam revoltados, por conta do ocorrido, e na sequência entregue para uma guarnição da Polícia Militar que realizou a prisão do rapaz. Na delegacia de Polícia Civil, durante depoimento prestado ao delegado responsável pelas investigações, Dr. Aldair de Oliveira, o acusado fez afirmações desconexas. Ainda segundo a autoridade policial, o filho tinha tatuado nas costas, a seguinte frase, AMOR SÓ DE MÃE. Familiares relataram que desde a adolescência o rapaz apresentava alguns distúrbios psicóticos, e quando os ataques ocorriam, o jovem ficava extremamente violento.

Blog do Berimbau por Rubens Silva.