Autor de homicídio se apresenta na delegacia de Jandaia do Sul

Se apresentou juntamente com seu advogado na delegacia de Jandaia do Sul nesta quinta-feira (23) o autor de homicídio ocorrido na noite de terça-feira (21) no Jardim da Felicidade (mutirão).

Ele apresentou a arma usada no crime, foi ouvido e liberado.

Versão do autor

O advogado Ricardo (autor do crime) negou que tivesse agredido a namorada dele na ocasião, relatando que houve um desentendimento com a vítima e durante o desentendimento foi agredido pelos demais que frequentavam o local e, posteriormente, saiu da residencia e retornou com a intenção de pedir desculpas aos moradores e pegar uma caixinha de cerveja que ele teria comprado, quando iniciou uma nova discussão e Mauro estaria armado e feito menção que sacaria a arma, quando ele sacou primeiro e efetuou os disparos.

Segundo o delegado Gustavo de Pinho Alves, Ricardo responderá por porte de arma e homicídio qualificado.

Ao término do inquérito o delegado pretende pedir a Justiça que o autor responda preso.