Balanço Operação Natal – 4ªCia/BPRv

Ao fim desta Operação Natal, a 4ª Companhia de Polícia Rodoviária, ao longo dos seus 3 mil km de rodovias estaduais, verifica um resultado positivo com a redução de 30% nos números de acidentes e 50% nos óbitos em comparação com 2018. Em contrapartida tivemos um aumento de 17% no número de feridos, em razão de ser um feriado familiar constatamos um número maior de passageiros nos veículos.

Assim para a Operação Ano Novo, a qual se inicia às 14h desta sexta-feira 27 e se encerra as 23h59min do dia 1° de janeiro, reiteramos aos condutores o respeito a sinalização de trânsito, aos limites de velocidade, a não ingestão de bebidas alcoólicas e não realizar ultrapassagens nos locais que a sinalização não permita ou que não haja segurança, outro ponto a ser reforçado é que se faça a devida manutenção dos veículos e da documentação obrigatória, quanto a CNH e a quitação dos débitos dos veículos, pois além das 280 autuações realizadas nesta Operação Natal, 20 veículos foram retidos aos pátios dos Postos de Polícia Rodoviária.

“Batalhão de Polícia Rodoviária-Vida, Nosso Maior Patrimônio!”.