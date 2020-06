A Polícia Militar foi acionada às 23h35 de sexta-feira (12) na Rua Luiz Trintinalha, Conjunto Ernesto Trolezzi, onde acabara de ocorrer um furto de bicicleta.

No local em contato com a vitima, a mesma repassou as características da bicicleta e dos supostos autores e a equipe saiu em patrulhamento no intuito de localizar.

Foram efetuadas diligencias, porem nada foi encontrado. Trata-se de uma bicicleta Canguru, cor cinza e amortecedor no meio.