Bicicleta é furtada no centro

Às 12h20 d quarta-feira (18) a equipe policial foi solicitada para atender um furto que teria ocorrido no patio do um supermercado na Avenida Amazonas. A solicitante, de 72 anos, relata que deixou sua bicicleta ceci de cor vermelha, no patio do mercado e quando retornou percebeu que havia sido furtada.