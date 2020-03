A empresa Boff Tur responsável pelo transporte público na cidade de Mandaguari avisa os usuários que devido ao decreto que determina o fechamento do comércio no combate a pandemia do corona vírus a circular irá trabalhar com os horários de domingos e feriados. Sendo assim a ônibus passaram nos pontos de uma em uma hora e não de meia em meia hora. A alteração é válida até o retorno do comércio.

Rubens Silva.