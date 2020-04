Boletim atualizado Covid 19

Mandaguari manteve, de ontem para hoje (8), o número de notificações da COVID-19. Ao todo, o município soma 43 casos.

A diferença se dá pela alta médica de um paciente, que estava em isolamento domiciliar, depois do período de tratamento dos sintomas. Agora, são seis as pessoas recuperadas.

O município tem, ainda, 31 casos de isolamento e um de internamento. Outros cinco foram descartados por contraprovas laboratoriais realizadas em março, de acordo com os protocolos anteriores do Ministério da Saúde.