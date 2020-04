Boletim Covid-19 de 21/04/20

Mandaguari contabiliza 84 notificações relacionas ao contágio pelo novo coronavírus, segundo mostra o boletim epidemiológico atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (21). São duas suspeições a mais de ontem para hoje.

Quinze pessoas estão cumprindo o tratamento supervisionado dos sintomas respiratórios em isolamento domiciliar. Onze casos foram descartados e um caso foi confirmado por contraprovas laboratoriais.

Em relação às altas médicas, o órgão informa que 57 pessoas concluíram o período terapêutico, que é acompanhado pelas equipes de epidemiologia e da atenção básica.

CUIDADOS

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o pedido para que a população mantenha as medidas de prevenção ao contágio.

Pessoas que pertencem aos grupos de risco, como idosos, gestantes e diagnosticadas com doenças pré-existentes devem priorizar o isolamento social. A recomendação para as demais é de que somente saiam em caso de necessidade, tomando todos os cuidados com a proteção do rosto, com a higienização constante das mãos e com o distanciamento seguro de outros munícipes.

