Boletim epidemiológico terça-feira (19)

Confira o boletim epidemiológico atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Mandaguari nesta terça-feira (19).

A Secretaria de Saúde confirma o segundo caso de Covid-19 em Mandaguari. O paciente, de 67 anos, que está internado em Colorado testou positivo para a doença e segue internado realizando o tratamento no município vizinho, com quadro estável.

O homem deu entrada na Unidade Básica de Saúde do Centro no dia 8 de maio. Posteriormente foi transferido para o PAM e depois para o Hospital em Colorado.

A secretária de Saúde, Deise Vernillo, informa que todas as providências estão sendo tomadas quanto aos servidores da UBS e do PAM que tiveram contato com o paciente quanto seus familiares. “Já estamos fazendo a triagem dos servidores que atenderam o paciente e vamos fazer o teste rápido em todos eles”.

NEGATIVO

Nesta terça-feira também ficou pronto o teste do paciente de 91 anos que faleceu semana passada no Hospital Cristo Rei com sintomas de pneumonia. O teste apresentou negativo para Covid-19.