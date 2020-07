Bombeiros encontram plantação de maconha ao combater incêndio em vegetação

Nesta sexta-feira, 17 de julho, por volta das 15hr, na Rua Alencar de Oliveira, no bairro Zona 7, em Maringá, a POLICIA MILITAR foi acionada em apoio a uma guarnição dos BOMBEIROS, sendo que no local estavam realizando controle de foco de incêndio, na mata do córrego Mandacarú, onde localizaram plantação de cannabis.

Por se tratar de local de fundo de vale, área pública de reserva legal, não foi possível identificar o responsável.

Foram entregues 28 unidades de pés de cannabis na Delegacia de Maringá.

Comunicação Social do 4°BPM