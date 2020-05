Briga de casal termina na delegacia

A equipe policial foi solicitada às 20h30 de segunda-feira (4) na Rua Barão do Rio Branco, Jardim Esplanada, onde estaria ocorrendo uma discussão de casal em via publica. No local equipe se deparou com o casal que ainda discutiam na rua.

A equipe, a mulher relatou que ambos estavam vindo de uma confraternização na casa de amigos, onde ambos ingeriram bebida alcoólica e iniciaram uma discussão. No caminho seu marido teria passado a agredi-la com chutes e socos, causando-lhe uma lesão no rosto, em volta do olho direito.

O autor não negou ter agredido a esposa e também apresentava escoriações que teriam sido causadas por ela. Diante dos fatos e do interesse de da mulher em representar, ambos foram conduzidos a delegacia de Mandaguari para os procedimentos cabíveis. Ambos dispensaram atendimento médico e foram transportados no banco da viatura, não sendo necessário o uso de algemas.