Briga de irmãos mobiliza equipe da Polícia Militar em Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela PM às 19h36 de quinta-feira (9) na Rua Osvaldo Cruz no Jardim Madri.

A equipe foi acionada para deslocar até o endereço acima citado, onde segundo a solicitante “J”, seu filho de 17 anos, estaria muito agressivo, agredindo seu irmão, quebrando toda a casa e ameaçando seus familiares de morte.

Eles entraram em luta corporal e somente com a ajuda de seus pais as agressões cessaram. Na chegada da equipe, “V”. se encontrava dentro do banheiro, com o acrílico do box quebrado por ele. “V” ainda estava agressivo, e na presença da equipe, ameaçou seu irmão de morte, dizendo que “ia no Boa Vista pegar uma arma para matar seu irmão”. Diante dos danos e agressões, foi dada voz de apreensão a “V” e o mesmo foi encaminhado até a cadeia pública de Mandaguari.

“A” sentia muitas dores na mão direita, resultado das lesões causadas por “V”, e ele informou que iria até o pronto atendimento para ser medicado e averiguar o grau das lesões.

Cabe ressaltar que esta equipe já atendeu uma ocorrência similar com os mesmo envolvidos, conforme boletim 2020/574212. Para resguardar a integridade física do menor, da equipe e das vítimas, foi necessário o uso de algemas.

Durante confecção do boletim, já na carceragem, “V”continuou as ameaças contra seu irmão, dizendo que quando for liberado vai pegar uma arma para matar seu irmão.