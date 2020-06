Briga entre mulheres no centro

Às 15h de quarta-feira (10) a equipe policial foi acionada a comparecer na Avenida Amazonas, local onde estaria ocorrendo uma situação de vias de fato entre mulheres.

No local, em contato com as partes, “A” relatou que tem um desentendimento com “C” e que nesta data, ao ver “C” na loja, ambas discutiram e entraram em vias de fato no local, porém na chegada da equipe não foi constatado a briga. Após dialogo com as partes ambas disseram que decidiriam posteriormente a representação na delegacia.

Foram orientadas e liberadas no local.