Caminhoneiro de Mandaguari pode ter morrido carbonizado em acidente

Caminhão bate na traseira de carreta e motorista morre carbonizado na PR 445 entre a Warta e Cambé

Um grave acidente envolvendo um caminhão e uma carreta deixou um homem morto na rodovia PR 445 entre o Distrito da Warta e Cambé, na noite desta segunda-feira (23).

Segundo informações, um caminhão sem carga com placas de Mandaguari acabou colidindo na traseira de uma carreta que seguia sentido a Cambé. Com a batida a cabine do caminhão pegou fogo e o motorista ainda não identificado acabou morrendo carbonizado.

Motoristas que passavam na hora tentaram apagar o fogo, porém as chamas atingiram roda a parte frontal da cabine e o fogo só foi apagado com a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros de Cambé. Equipes do Siate e Samu, além do médico da concessionária Econorte foram até o local, mas nada puderam fazer pela vítima.

O motorista da carreta disse que ouviu um barulho e seguiu até o retorno mais próximo para ver o que tinha acontecido.

A área foi isolada para que os trabalhos da perícia fossem feitos. O corpo da vítima foi removido e levado para o IML de Londrina.

Londrina News.