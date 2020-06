Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até 30 de junho

O Ministério da Saúde anunciou na última sexta-feira (29) a prorrogação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe para até 30 de junho, em todo o país. A terceira e última fase teve início no dia 11 de maio, com prioridade aos grupos formados por pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade.

Em Mandaguari, a vacinação de adultos continua sendo efetuada na Unidade Básica de Saúde (UBS) dos Cinco Conjuntos e para as crianças na UBS dos jardins Boa Vista e Esplanada, no horário normal de funcionamento, de segunda a sexta-feira.

Segundo balanço preliminar divulgado pela Secretaria de Saúde do Município, foram vacinadas 7.071 que fazem parte dos grupos prioritários que fizeram parte das três primeiras etapas. Como estes números são do Ministério da Saúde e ainda faltam ser repassados dados de outros grupos no SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações), até o final de semana este número de imunizados irá aumentar.

Confira os números de ada grupo prioritário: Idosos (4.873), Crianças (857), Gestantes (198), Puérperas (11), Pessoas com Deficiência (40), Adultos de 55 a 59 anos (194), Trabalhadores na Saúde (621), Professores (155), Forças de Segurança e Salvamento (18), Caminhoneiros (28) e Trabalhadores no Transporte Coletivo (76).

A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a COVID-19, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde.