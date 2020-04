Carreta é tomada de assalto no Contorno de Mandaguari

Apenas a carga foi roubada.

Por volta do meio dia desta sexta-feira (24) a equipe policial de Marumbi recebeu solicitação de um senhor de 53 anos, relatando que na data de ontem, (23/04/2020) estava trafegando com seu caminhão Bi-Trem, carregado com soja e que o mesmo estava indo sentido Paranaguá, quando estava fazendo o contorno de Mandaguari, sentido a cidade de Jandaia do Sul e foi abordado em uma subida, onde o caminhão estava lento.

Os autores conseguiram tirar uma mangueira conhecida como “mão de amigo” do caminhão e fez o mesmo parar na rodovia e, que neste momento, duas pessoas encapuzadas subiram no caminhão e deram voz de assalto onde mesmo foi instruído a parar o caminhão em um local plano na rodovia e que neste momento os assaltantes recolocaram a mangueira.

O motorista foi conduzido até um veículo de cor preta e ficou rodando a noite por várias cidades da região, que não soube precisar.

Pro volta das 2h do dia (24/04/2020) o mesmo foi levado até a cidade de Marumbi até uma mata que fica na zona rural do município, onde o colocaram sentado no mato e ali permaneceram até por volta 10 horas.

Quando os assaltantes saíram do local, então esperou cerca de uma hora para pedir socorro, conforme foi orientado pelos autores.

Ele relatou ainda que todos estavam armados com pistolas e encapuzados e que o caminhão não tem seguro e que os bandidos diziam que queriam só a carga.

Já no final da tarde o caminhão foi localizado vazio em frente a Usina da Cooperval com todos os documentos e a chave na ignição.