Cartão Comida Boa já está sendo distribuído

Famílias inscritas no Cadastro Único e que possuem renda per capita de até meio salário mínimo já podem receber o Cartão Comida Boa, que é um auxílio do Governo do Estado, a partir de hoje. Os cartões podem ser retirados, até sexta-feira, no Cras, Creas, Espaço Conviver e CMEI Tio Patinhas conforme o mês de aniversário do cadastrado.

Em Mandaguari, segundo o levantamento da Secretaria de Assistência Social, serão entregues 2449 vales de R$ 50,00 que poderão ser retirados por três meses, começando neste mês de maio.

Para saber se você possui direito ao Cartão Comida Boa, você poderá realizar a consulta de pré-cadastro através do site: http://www.cartaocomidaboa.pr.gov.br, na aba Informação para os Cidadãos – Consulta CPF beneficiário.

DIAS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

Os atendimentos serão de terça a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13:30 às 16:30. Devido ao COVID-19 não será permitido aglomeração de pessoas e o atendimento seguirá todas as medidas de prevenção a proliferação do vírus. Os cartões podem ser retirados no Cras, Creas, Espaço Conviver e CMEI Tio Patinhas conforme o mês de aniversário do cadastrado. Para o atendimento será obrigatório o uso de Máscaras.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Registro Geral – RG ou outro documento com foto e o CPF

Para mais informações ligue: (44) 3233-4960 ou 3133-9595.