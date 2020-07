Casal de agricultores é assaltado na Estrada Velha de Cambira

Após solicitação via 190 na tarde de terça-feira (30) de que na Estrada Velha havia ocorrido um crime de roubo, policiais foram ao local onde a vítima relatou que estava juntamente com sua esposa colhendo café e que em determinado momento, dois homens chegaram pedindo emprego para a colheita do café, e acabaram anunciando o roubo apontando uma arma de fogo para as vítimas.

Já o outro homem abordou a mulher dizendo para ela ficar de costas e ajoelhada e que não era para olhar para trás se não iria morrer.

As vítimas foram amarradas com uma fita e deixadas em meio ao cafezal.

Na sequência levaram a Ford/F1000 de cor preta com a carroceria em madeira com placas ADL-7528 com município de emplacamento da cidade de Jandaia do Sul/PR tomando sentido a cidade de Jandaia do Sul.

Na carroceria foi levado um assoprador costal e um derriçador de café marca STIHL.

Na cabine do veiculo havia carteira com documentos pessoais, talonário de cheque com aproximadamente 20 folhas, cartão do banco Sicredi e dinheiro.

Foi realizado patrulhamento por diversas estradas rurais, porém nada foi localizado.