Casal de Mandaguari sofre queda de moto na BR-376 em Jandaia

Um Homem e uma mulher que ocupavam uma Honda Biz com placa de Mandaguari sofreram uma queda na BR-376, em Jandaia do Sul, no final da subida do antigo IBC, no sentido Cambira.

O acidente ocorreu na tarde desta sábado (16) quando o pneu traseiro da motoneta estourou e o condutor perdeu o controle.

O homem foi encaminhado ao Hospital da Providência pela equipe da Defesa Civil e a mulher foi levada ao PAM de Jandaia pelo SAMU. Ambos tinham suspeita de fratura, mas sem gravidade.

Outro acidente simultâneo

Poucos metros a frente, já no início da pista dupla, enquanto o primeiro acidente era atendido, um ciclista foi atingido por um veículo e sofreu uma queda. Ele também foi atendido pela equipe da Defesa Civil.

A PRF esteve presente nos dois acidentes.