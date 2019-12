Casal de Maringá sofre acidente em Jandaia

Um casal de Maringá, que ocupava uma motocicleta, acabou sofrendo um acidente de moto na BR-376, no trevo da Emater em Jandaia do Sul, no final da tarde desta quarta-feira (25).

A Honda CG 125 trafegava no sentido Mandaguari – Cambira quando um veículo Gol cruzou a rodovia no sentido centro, provocando o acidente.

O condutor da moto não se feriu, mas sua esposa foi encaminhada ao Hospital da Providência em Apucarana com suspeita de fratura em tornozelo.

O motorista do carro parou no local após o acidente, mas não permaneceu. Ele teria se comprometido a voltar depois.

Equipes do SAMU e Defesa Civil prestaram atendimento.