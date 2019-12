Casal fica ferido em acidente de moto em Jandaia

Um acidente de trânsito no trevo da BR-369 com a PR-466, no Distrito São José, deixou duas pessoas que ocupavam uma motocicleta feridas.

O acidente aconteceu por volta das 15h desta segunda-feira (23) quando a motocicleta Honda Titan 125, com placa de São Pedro do Ivaí, seguia em direção a Bom Sucesso, e o Renault Fluence, com placas de Marumbi cruzou a rodovia no trevo.

O condutor da motocicleta, Renan, de 29 anos, sofreu ferimento no tornozelo e escoriações pelo corpo, já a mulher Claudineia, que estava na garupa, sofreu fratura nas duas pernas.

Equipes da Defesa Civil e SAMU socorreram as vítimas e as encaminharam ao Hospital da Providência em Apucarana.