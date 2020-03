Coleta seletiva é suspensa e a de lixo domiciliar sofre alteração

Acompanhando medidas tomadas por outros municípios, a Prefeitura do Município de Mandaguari está suspendendo a coleta seletiva e efetuando alteração no horário da coleta de lixo domiciliar. São alterações que fazem parte do conjunto de medidas para o enfrentamento ao coronavírus (Covid-19).

O serviço de coleta de materiais recicláveis está suspenso até a próxima segunda-feira, dia 30 de março, por isso a Acaman –Associação dos Catadores de Recicláveis de Mandaguari, está solicitando a gentileza aos moradores que que já separam o material, para que armazenem em seus domicílios.

LIXO DOMÉSTICO

Já em relação do lixo doméstico, a empresa responsável pela coleta, emitiu nesta manhã a seguinte nota:

“Olá a todos Mandaguarienses! Devido ao Coronavírus (COVID-19) a Empresa C. Brasil Limpeza e Conservação vem por meio deste comunicar a todos que, durante a quarentena, estaremos realizando o serviço de coleta de lixo orgânico no município.

Os serviços essenciais à população como o serviço de limpeza pública continuarão normalmente, pois não poderá haver interrupção, evitando maiores transtornos.

Salientamos que haverá mudança no cronograma da coleta, a partir do dia 25/03/2020, próxima quarta-feira, quando será antecipado o horário de início das coletas, sendo iniciada às 6 horas a coleta no período matutino e, no período noturno, a coleta será iniciada às 14 horas. Os dias da coleta permanecem os mesmos, de segunda-feira a sábado.

Assim como os profissionais da saúde os Garis também estão se expondo em risco para o bem estar de todos, por isso pedimos a colaboração de todos para que continuem separando o lixo reciclável do lixo sólido orgânico nos dias certos de coleta.

Agradecemos a atenção, fique em casa, mantenha a distancia hoje para abraçar amanhã.

Todos contra o COVID-19!”